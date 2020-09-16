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نصائح للمتطوعين في تجارب اللقاح الروسي لما بعد التسجيل

الصحة

نصائح للمتطوعين في تجارب اللقاح الروسي لما بعد التسجيل
Sputnik
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أفاد بروتوكول التجارب السريرية للقاح الروسي ضد كورونا بأن النساء اللائي يشاركن في تجارب ما بعد التسجيل، لا ينصحن بالحمل، ويتعين على الجميع الإقلاع عن الكحول والحد من التدخين.

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وتقول الوثيقة الطبية: "إذا قررت المشاركة في الدراسة، فلا ينصح خلال فترة إجرائها بالحمل، والإرضاع، والتبرع ببويضة لمدة ثلاثة أشهر بعد التطعيم". 

ووجهت نصائح بالمثل للمشاركين الذكور، بتجنب الإنجاب وعدم التبرع بالحيوانات المنوية للتخصيب في المختبر خلال فترة التجارب، ولمدة ثلاثة أشهر بعد الانتهاء منها.

ويتوجب على المتطوعين أيضا التوقف عن تعاطي الكحول قبل التطعيم بثلاثة أيام، ويجب عليهم خلال فترة التجارب، الامتناع عن الاستهلاك المفرط للكحول.

علاوة على ذلك، ينصح المشاركون في تجارب لقاح "سبوتنيك V"  لما بعد التسجيل، بالتقليل من تدخينهم إلى عشر سجائر يوميا.

 المصدر: نوفوستي

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