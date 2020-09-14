موريتانيا.. نفوق عشرات الأطنان من الأسماك ينذر بكارثة بيئية

أكد المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات، أنه يستبعد أن يكون تلوث المياه السبب وراء نفوق أطنان من الأسماك على ساحل المحيط الأطلسي للبلاد.

وقال المعهد إنه أرسل بعثة للتحقيق في أسباب نفوق كميات الأسماك المقدرة بما بين 100 – 200 طن.

وأضاف، أن هذه "الظاهرة" عائدة إلى "وجود نسبة ضعيفة من الأوكسجين في المياه".

وتابع أن ظاهرة نفوق الأسماك تكررت في سنوات 2005، 2008، 2010 و2017، وأن الأسماك آنذاك نفقت لأسباب مختلفة من بينها الصيد المرتجع من السفن، وظاهرة الاختناق الناجمة عن انخفاض الأوكسجين المرتبط بارتفاع درجات الحرارة وضعف الرياح، بالإضافة للتلوث.

المصدر: "بوابة إفريقيا"