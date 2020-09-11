أمراض لا يجوز بوجودها التطعيم بلقاح ضد كورونا

قام الطبيب المختص في مجال المناعة فلاديسلاف جيمشوجوف، بتحديد الأمراض التي لا يجوز بتاتا بوجودها التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المختص، في مقابلة صحيفة اليوم الجمعة، إن من بينها الأمراض المرتبطة بتناول الأدوية المثبطة للمناعة، على سبيل المثال، أمراض الأورام، والالتهابات، وأمراض المناعة الذاتية وأمراض الدم المنهجية، وكذلك الذئبة الحمامية.

وشدد الطبيب، على أنه يجب حل جميع القضايا المتعلقة بعملية التطعيم، فقط بموافقة الطبيب المعالج.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوره مركز "غاماليا" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

يذكر أن لقاح "Sputnik-V" اختبر أول مرة في شهر مارس الماضي، والآن بعد مضي خمسة أشهر لا تزال في أجسام الذين لقحوا به كمية كبيرة من الأجسام المضادة. وتختبر في روسيا حاليا 26 من أنواع اللقاح، من أجل تلقيح كل شخص بما يناسبه.

المصدر: إزفيستيا