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استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج المرضى الروس من "كوفيد - 19"

الصحة

استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج المرضى الروس من
Sputnik
صورة أرشيفية
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ابتكر العلماء الروس سبيلا جديدا لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19" يمكن أن يحل محل جهاز التنفس الاصطناعي.

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أعلن ذلك رئيس جمعية أطباء المناعة والمدير العلمي لمعهد علم المناعة والفيزيولوجيا في أكاديمية العلوم الروسية ، فاليري تشيريشنيف.

وقال إن 50 مريضا شاركوا في تجربة العلاج باستنشاق مزيج الهليوم والأكسجين تعافوا تماما من "كوفيد – 19". واستعان مريض واحد فقط منهم بجهاز التنفس الاصطناعي. أما بقية المرضى فلم يستعينوا به.

وأضاف أن التجربة على 50 مريضا مصابا بنوع خطير من مرض "كوفيد - 19" أجريت في أحد المستشفيات بجمهورية كومي الروسية في إقليم الأورال. وتعافوا كلهم من مرض "كوفيد – 19"، ما يعتبر نتيجة إيجابية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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