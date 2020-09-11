تقييم تأثير الكحول في احتمال الإصابة بـ "كوفيد-19"

أعلن الدكتور يفغيني برون، كبير أخصائيي علم المخدرات بوزارة الصحة الروسية، أن تناول الكحول والتدخين بأي جرعة كانت، يزيدان من احتمال الإصابة بـ "كوفيد-19".

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وأضاف موضحا، وذلك لأن الكحول والتدخين يزيدان نفاذية الغشاء الذي يمنع توغل العدوى في جسم الإنسان.

وقال برون في مؤتمر عقد عبر الإنترنت "أي جرعة من المشروبات الكحولية تزيد من فرص الإصابة بالفيروس التاجي. ونفس الشيء يشمل تدخين التبغ، الذي بؤدي التأثير المهيج للقطران والمواد الأخرى، إلى تلف الغشاء ما يزيد من فرص الإصابة بالعدوى".

وأضاف، وجود الكحول في الجسم يزيد من نفاذية الغشاء "غشاء خلايا جسمنا، الذي يعتبر الحاجز الرئيسي الذي يمنع توغل العدوى".

المصدر: نوفوستي