خبير الأمراض المعدية: روسيا تشغل المرتبة الـ51 بعدد وفيات كورونا

بلغ مؤشر الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا 1.7.

أعلن ذلك كبير خبراء الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية البروفسور في جامعة "سيتشينوف"، فلاديمير تشولانوف.

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جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في مؤتمر الإنترنت الخاص بالأمراض المعدية الذي عقده المعهد المركزي الروسي للأوبئة.

وقال إن مؤشر الوفيات يظهر نسبة المرضى المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي مقارنة بالعدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ"كوفيد – 19".

وحسب الخبير فإن روسيا تشغل الآن المرتبة الـ51 في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بـ "كوفيد – 19" لكل 100 ألف نسمة. كما أنها تشغل المرتبة الـ44 في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس التاجي لكل 100 ألف نسمة.

وأعاد الخبير إلى الأذهان أن مؤشر الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمي في روسيا يعادل 0.1% ، أي إنه يقل عن مؤشر "كوفيد – 19" بمقدار 17 مرة.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في روسيا بلغ في 9 سبتمبر مليونا و41 ألف شخص. أما عدد الوفيات فبلغ منذ بدء انتشار وباء الفيروس التاجي 18 ألفا و 135 وفاة. فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 856458 شخصا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا