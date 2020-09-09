الكشف عن عدد الأطفال المصابين بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن أكثر من 500 ألف طفل في الولايات المتحدة أصيبوا بالفيروس التاجي منذ بداية الوباء وحتى الآن.



وعرضت الأكاديمية في تقريرها نتائج الدراسات التي أجريت لحالات الإصابة بالفيروس التاجي بين الأطفال لغاية 3 سبتمبر، التي جمعها الخبراء من 49 ولاية لا تشمل نيويورك وبورتوريكو وغوام وولاية تكساس.

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ووفقا للتقرير، بلغ عدد الإصابات بـ "كوفيد-19" بين الأطفال من مختلف الأعمار 513415 إصابة وهذا يعادل 9.8% من العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة.

ويشير الخبراء، إلى أن 680 إصابة تسجل بين كل 100 ألف طفل. وقد سجلت خلال الفترة من 20أغسطس لغاية 3 سبتمبر أكثر من 70 ألف إصابة جديدة.

وبلغ عدد الوفيات بين الأطفال بسبب "كوفيد-19" في 42 ولاية ومدينة نيويورك 103 أطفال، وهذا المعدل يتراوح بين 0% و0.3% من إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالمرض.

ووفقا لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز ، بلغ إجمالي عدد المصابين بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أكثر من 6.3 مليون شخص، توفي منهم ما يقارب من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 2.3 مليون.

المصدر: نوفوستي