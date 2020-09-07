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الصحة السورية تضع في الخدمة أول مخبر متخصص باختبار الكشف عن كورونا

الصحة

الصحة السورية تضع في الخدمة أول مخبر متخصص باختبار الكشف عن كورونا
عن صفحة وزارة الصحة في الفيسبوك
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أعلنت وزارة الصحة السورية أنها وضعت في الخدمة أول مخبر متخصص باختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن المخبر "سيبدأ حاليا مع 8 اختصاصيين وفنيي مخبر، وبطاقة 60 إلى 70 تحليلا يوميا، مع إمكان رفعها إلى 200 تحليل"، وأشارت إلى أن الوزير حسن الغباش ومحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم اطلعا على تجهيزات المخبر.

يذكر أن البلاد تعاني أزمة في الفحوص المتعلقة بالفيروس تتمثل في الزحام الشديد على المراكز التي تفتتحها الوزارة، خاصة مع الحاجو لإخراج وثائق السلامة من الفيروس، تطلب من الراغبين بالسفر خارج البلاد، وهو ما زاد الضغط على المراكز التي كانت تقتصر حتى وقت قريب على العاصمة دمشق، قبل افتتاح مركزين في اللاذقية وحلب.

المصدر: RT

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