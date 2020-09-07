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أطباء يسحبون كتلة شعر ضخمة بوزن 7 كغ من معدة فتاة! (صور)

الصحة

أطباء يسحبون كتلة شعر ضخمة بوزن 7 كغ من معدة فتاة! (صور)
Gettyimages.ru Barcroft Media / Contributor
أطباء يسحبون كتلة شعر ضخمة بوزن 7 كغ من معدة فتاة! (صور)
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سحب أطباء كرة شعر ضخمة يبلغ وزنها 15 رطلا (6.8 كغ) من بطن مراهقة، بعد أن مضغت خصل شعرها بلا هوادة منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وخضعت سويتي كوماري، عمرها 17 عاما، لعملية جراحية في ولاية جهارخاند الهندية، بعد أن اشتكت من آلام في المعدة، وتمت إزالة نحو 7 كغ من الشعر.

ويقول الأطباء إن العملية استغرقت 6 ساعات، حيث عانت الشابة من حالة تُعرف باسم متلازمة "رابونزيل" (أكل الشعر)، تيمنا بالرواية الخيالية الألمانية.

ولا يوجد سوى 90 حالة معروفة في جميع أنحاء العالم.

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ويُظهر مقطع فيديو الفريق الطبي وهو يسحب الشعر المتشابك من معدة المراهقة، التي تعهدت الآن بالتخلي عن هذه العادة.

وقال الدكتور ساهو، الذي أجرى لها عملية جراحية، إنه أكبر تراكم للشعر في بطن شخص ما، شاهده خلال مسيرته المهنية التي استمرت 40 عاما.

وما تزال كوماري تنتظر الخروج من المستشفى بعد الجراحة الأسبوع الماضي.

وتُظهر اللقطات الحجم المذهل للكتلة، التي تراكمت منذ أن بدأت بمضغ شعرها عندما كانت طفلة.

وتقول المجلة الطبية البريطانية: "الشعر الذي يكون زلقا يعلق في طيات الغشاء المخاطي في المعدة، ويتجنب التمعج "الحركة الدودية". المزيد والمزيد من تكتلات الشعر تشكّل كتلة على شكل معدة مغلفة بمخاط يسمى بازهر (كتلة عالقة). وهذا يوفر لها سطحا لامعا، كما أن الحمض المفرز في المعدة يفسد بروتين الشعر ما يمنحه اللون الأسود المعتاد. وعندما يمتد ذيل الشعر خارج المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، يطلق عليه متلازمة "رابونزيل"".

المصدر: ميرور

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