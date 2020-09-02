الروس يجدون الأساس لابتكار أدوية جديدة مضادة للفطريات والبكتيريا

أعلن المكتب الاعلامي لجامعة الأورال الفدرالية، أن علماء الكيمياء في الجامعة اكتشفوا الطريقة إلى ابتكار مركبات كيميائية، قد تصبح أساسا لأدوية جديدة فعالة ضد البكتيريا والفطريات.



ويشير البيان، إلى أن العلماء اختاروا مركبات تنتمي إلى فئة تسمى أزولات خماسية الحلقة غير المتجانسة، التي بفضل الطريقة الانتقائية يمكن تبديل ذرات الكبريت فيها بذرة سيلينيوم، ما يسمح للعلماء بالحصول على مجموعة مركبات من فئة 1،2،3 ثياسيلينازول، التي لم تدرس سابقا.

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وقد عثر الباحثون بينها على مركبات تتميز بانخفاض السمية، مع نشاط عال حتى بكميات صغيرة. واتضح أن هذه المواد تقاوم بنشاط وفعالية مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها المكورات العنقودية الذهبية.

ويقول البروفيسور أوليغ راكيتين، "تعتبر هذه النتائج خطوة مهمة في تطوير الطب الكيميائي من خلال تحسين المركبات المضادة للميكروبات، مع إمكانية استخدامها في علاج البكتيريا المقاومة والفطريات".

وأضاف، يبحث العلماء حاليا عن الشكل الأمثل بأكبر فعالية علاجية. وهذا سيحصل في المستبقل، حيث يمكن استخدام نفس الدواء في علاج أنواع مختلفة من الأمراض بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان وغيرهما.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"