أفضل المواد الغذائية والفيتامينات لصحة الشعر

أعلن الدكتور أندريه زادفورنوف، أخصائي الأمراض الجلدية، أنه لا يمكن جعل الشعر أكثف و ينمو أسرع، لأن العوامل الوراثية هي التي تحدد هذه المسائل.



وأضاف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، ولكن يمكن تأخير الشيب ومنع ظهور القشرة وتساقط الشعر، من خلال إضافة فيتامينات الجمال إلى النظام الغذائي.

ويقول، الشعر، هو من ملحقات الجلد مثل الأظافر، وتركيبه قريب من تركيب طبقة الجلد العليا. ومشكلات الشعر مثل التساقط المفرط ليس مرضا مستقلا، بل علامة وأعراض مرض في الجسم، مثل اضطرابات هرمونية، التوتر النفسي الشديد، فقر الدم ومشكلات في منظومة المناعة، ونظام غذائي غير صحيح، يؤدي إلى عدم كفاية البروتين ونقص الفيتامينات. لذلك يجب مراجعة الطبيب.

ويشير الأخصائي، على سبيل المثال، إلى أن فيتامين D يؤثر بصورة غير مباشرة في نمو الشعر، لأنه يعزز تأثير هرمون الثيروكسين- هرمون الغدة الدرقية، الذي يسرع نمو الشعر. كما أن هذا الفيتامين يخفض من احتمال الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري، الذي يسبب تساقط الشعر.

ويقول، "يمكن الحصول على فيتامين D من خلال التعرض للشمس بانتظام على الأقل 20 دقيقة في اليوم، حيث تحفز الأشعة فوق البنفسجية تكون فيتامين D3. وعند عدم وجود إمكانية للتعرض إلى أشعة الشمس يجب تعديل النظام الغذائي". فمثلا للحصول على 10 ملليغرامات من فيتامين D في اليوم ويمكن تناول سمك الرنجة الأطلسية حيث تحتوي 100 غرام منها على 25 ميلليغراما من الفيتامين. كما يوجد هذا الفيتامين في صفار البيض وسمك السلمون، بنسب أقل.

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ويشير الخبير، إلى أنه بالنسبة للشعر الدهني، فإن فيتامين H ينقل الكبريت إلى الجلد والشعر والأظافر. والكبريت يساعد على إنتاج البروتين الذي يعتمد عليه تركيب الشعر. وهذا الفيتامين يتحكم إلى حد كبير بعملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم. لذلك يؤثر في مستوى دهنية فروة الشعر. فإذا كانت منخضة تظهر القشرة، ويزداد تساقط الشعر (أكثر من 50-100 شعرة في اليوم).

ويضيف، ينخفض مستوى فيتامين H عادة عند الذين يتناولون البيض النيئ، والذين يعانون من مشكلات في الأمعاء ناتجة عن تناول المضادات الحيوية. لذلك عليهم تناول كبد البقر (100 غرام منه تحتوي على 98 ملليغراما من الفيتامين) والجوز (37 ملليغراما) والفول السوداني (31 ملليغراما) والشوفان (20 ملليغراما).

ويشير الدكتور، إلى أن فيتامين В10 مسؤول عن لون الشعر ولمعانه. ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من تناول البطاطا والبيض (0.04 ملليغرام) وأعلى نسبة لهذا الفيتامين توجد في خميرة الجعة (5.9 ملليغرام في 100 غرام).

وأما فيتامين B5 فمسؤول عن نمو الشعر. يوجد هذا الفيتامين في كبد البقر (6.8 ملليغرام في 100 غرام) وفي صفار البيض (3.8 ملليغرام) وفي خميرة الجعة (4.2 ملليغرام). ونقص هذا الفيتامين يسببه سوء التغذية والاعتماد على المعلبات والخبز الأبيض والسكريات والمعكرونة والكحول والدهون المتحولة.

ويشير الأخصائي، إلى أن الجسم يحتاج يوميا 10 ملليغرامات من هذا الفيتامين، وفي حال ارتفاع النشاط البدني وممارسة الرياضة يجب مضاعفة هذه الكمية.

المصدر: نوفوستي