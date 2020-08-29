الإبلاغ عن أول حالة موثقة لإصابة شاب بـ"كوفيد-19" مرتين في الولايات المتحدة!

يعتقد أن أحد سكان نيفادا هو أول شخص في الولايات المتحدة يصاب مرتين بفيروس كورونا، وفقا للنتائج التي صدرت هذا الأسبوع.

وعانى شاب عمره 25 عاما، من التهاب الحلق والسعال والصداع والغثيان والإسهال. وثبتت إصابته الأولى بـ "كوفيد-19" في 18 أبريل، وفقا لدراسة نشرت على موقع SSRN لم تراجع بعد من قبل الأقران.

وتقول الدراسة إن أعراضه اختفت بحلول 27 أبريل، وجاءت نتائج اختبار "كوفيد-19" سلبية مرتين في مايو.

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وفي 31 مايو، سعى للعلاج مرة أخرى للأعراض نفسها، بالإضافة إلى الحمى والدوخة. ونقل المريض إلى المستشفى بعد 5 أيام، حيث تفاقمت أعراضه لتشمل آلاما في العضلات وسعالا وضيقا في التنفس.

ثم ثبتت إصابته بالفيروس للمرة الثانية، وكشف اختبار آخر أن لديه أجساما مضادة للعدوى.

وقال الدكتور مارك باندوري، مدير مختبر الصحة العامة بولاية نيفادا، في بيان، إن حقيقة إصابة الفرد مرة أخرى "ضمن مثل هذا الجدول الزمني القصير"، تشير إلى "احتمال وجود آثار لفعالية اللقاحات المطورة لمكافحة المرض، وكذلك لمناعة القطيع".

ومع ذلك، أضاف أنه "من المهم أن نلاحظ أن هذا اكتشاف فريد. ولا يقدم لنا أي معلومات فيما يتعلق بتعميم هذه الظاهرة".

وتأتي الدراسة الجديدة بعد أن كشف باحثون يوم الاثنين أن رجلا من هونغ كونغ، يبلغ من العمر 33 عاما، كان أول مريض تؤكد إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا.

كما ظهر هذا الأسبوع أن مريضين آخرين بفيروس كورونا، أحدهما من هولندا والآخر من بلجيكا، أصيبا بالعدوى مرة أخرى.

المصدر: نيويورك بوست