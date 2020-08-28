نصائح ذهبية للراغبات في الإنجاب والوقاية من المضاعفات والتشوهات الخطيرة

نصحت استشارية العقم والحقن المجهري بمستشفى القصر العيني بالقاهرة الدكتورة سامية المنجي، الراغبات في الإنجاب، بتجنب أطعمة قد تؤخر حملهم، وقد تصيبهم بالعقم، أو تؤدي إلى تشوهات.

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وكشفت الطبيبة المصرية المختصة في مداخلة تلفزيونية أن تناول السكر والكافيين الزائد في الطعام "يؤثر سلبا على الهرمونات، وبالتالي يعطل عمل هرمون الخصوبة، وتراجع فرص الحمل".

ولفتت الاختصاصية كذلك إلى أن استهلاك المأكولات المصنعة والكيمياوية، يؤدي إلى "تعريض الجسم لضغط نفسي واضطراب التوازن الهرموني، ما يؤثر سلبا في الخصوبة".

وحذرت في الشأن ذاته من أن فول الصويا يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ما يشكل خطرا على الصحة ويؤدي للعقم.

وأفادت استشارية العقم، بأن الأسماك مثل المكارين والقرش والسيف، تتميز بأنها "عالية الزئبق، ما يصعب تخلص الجسم منها، فيتم تخزينها وتصبح خطرا على الجهاز النامي للطفل، ما يؤدي لأجنة مشوهة".

وأشارت أيضا إلى خطر مماثل يتسبب به "سكر الدايت (الأسبارتام) الذي يتفكك إلى مركبات الفورمالديهايد، وهي بدورها تعزز إفراز هرمون البرولاكتين ما يعيق عملية الإباضة".

كما أوضحت أن الدهون الحيوانية تثير اضطرابا في التوازن الهرموني لغناها بمادة الديوكسين، الضارة ببطانة الرحم.

ونصحت الطبيبة المصرية بتجنب تناول البازلاء الخضراء بإفراط، والوجبات السريعة خصوصا المقلية.

المصدر: عكاظ