دراسة أمريكية تقدم أقوى دليل حتى الآن على إمكانية انتشار "كوفيد-19" على الطائرات

وجدت دراسة جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن "كوفيد-19" ينتشر على الطائرات حتى بين المسافرين من دون أعراض.

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Emerging Infectious Diseases، أدلة على انتقال العدوى في رحلة من ميلانو بإيطاليا إلى سيئول بكوريا الجنوبية، في أواخر مارس.

وقال باحثون في كوريا، بقيادة الدكتور سونغ هوان باي، إنه قبل ركوب الطائرة، فُحص زهاء 300 راكب بحثا عن أعراض الفيروس، وأعطوا قناع N95.

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وعندما وصل الركاب، وُضعوا في الحجر الصحي من قبل الحكومة لمدة أسبوعين، مع اختبارهم بانتظام، وفقا للدراسة.

وقال فريق البحث إن ستة من المسافرين - الذين لم تظهر عليهم أعراض - أثبتت إصابتهم بالفيروس في بداية الحجر الصحي.

وكشف التقرير أنه في اليوم الأخير من الحجر الصحي، جاءت نتيجة اختبار راكب سابع إيجابية، على الرغم من تلقي نتائج سلبية في السابق.

وارتدت راكبة، جلست قبل المسافرين من دون أعراض بثلاث صفوف، قناعها N95 طوال مدة الرحلة باستثناء استخدام الحمام.

ولاحظ الباحثون أن المرحاض نفسه استخدمه واحد على الأقل من المسافرين المصابين.

وخلصوا إلى أنه "من المحتمل جدا" أنها أصيبت بالفيروس أثناء الرحلة الجوية. وكتبوا: "نظرا لأنها لم تخرج من المنزل وخضعت للحجر الصحي الذاتي لمدة 3 أسابيع بمفردها في منزلها في إيطاليا قبل الرحلة، ولم تستخدم وسائل النقل العام للوصول إلى المطار، فمن المرجح جدا أن العدوى انتقلت أثناء الرحلة الجوية، عبر اتصال غير مباشر مع مريض من دون أعراض".

المصدر: نيويورك بوست