كشف فئة الأشخاص الذين يتطور عندهم السرطان بسرعة

كشف الدكتور إيفان كاراسيف، أخصائي جراحة الأورام، تأثير العمر في سرعة تطور امراض السرطان.

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ويتفق الجراح مع الرأي السائد، أن السرطان يتطور عند الشباب أسرع مقارنة بكبار السن، موضحا، أن هذا مرتبط بسرعة عملية التمثيل الغذائي في الجسم. كما أنه على خلفية الحالة الهرمونية، تنمو الأورام الخبيثة بصورة سريعة.

وأضاف الجراح، أنه على سبيل المثال، عندما تصاب النساء الشابات خلال فترة الحمل بسرطان المبيض أو الثدي، فإنه يتطور سريعا في غضون بضعة أشهر. وأشار مذكرا، إلى أن أي اضطرابات هرمونية يمكن ان تؤدي إلى الإصابة بالمرض. وأما بالنسبة للوراثة، فإن هذا النوع من السرطان يلاحظ في 5-7% من الحالات العامة.

ودعا كاراسيف في الختام، إلى ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة سنويا، مشيرا إلى أن المراحل الأولى للسرطان تتطور من دون أعراض.

المصدر: نوفوستي