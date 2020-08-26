إعلان خلو إفريقيا من فيروس شلل الأطفال البري!

كشفت تقارير إخبارية عن إعلان إفريقيا خالية تماما من فيروس شلل الأطفال البري، بعد عقود من حملات التطعيم.

وأصدرت هيئة مستقلة تسمى لجنة الشهادات الإقليمية لإفريقيا (ARCC) لاستئصال شلل الأطفال، إعلانها يوم 25 أغسطس خلال مؤتمر عبر الفيديو لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد أربع سنوات من آخر حالة إصابة بشلل الأطفال البري في نيجيريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن إقليمها الإفريقي، الذي يضم جميع دول القارة باستثناء سبع دول، خال رسميا من فيروس شلل الأطفال البري. (الدول الإفريقية السبع الأخرى - المغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان والصومال وجيبوتي - مدرجة في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة).

وذكرت "لايف ساينس" سابقا أن المرض المعروف باسم شلل الأطفال، ناتج عن ثلاث سلالات مختلفة من فيروس شلل الأطفال، والتي تهاجم أحيانا الخلايا العصبية في النخاع الشوكي وتسبب شللا جزئيا أو كليا.

ويمكن للناس أن يصابوا بفيروس شلل الأطفال من خلال التعرض لبراز شخص مصاب، أو من خلال الطعام والماء الملوثين والأشياء التي تلامس الفم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية. ويمكن أن ينتشر الفيروس عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل. وعلى الرغم من عدم وجود علاج محدد لشلل الأطفال، إلا أن الدورة الكاملة من لقاحات شلل الأطفال فعالة بنسبة تزيد عن 99٪ في الوقاية من العدوى.

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ومن أجل القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في نيجيريا، نسق تحالف من الحكومات الوطنية والقادة المحليين حملة لتلقيح الأطفال في ولاية بورنو، الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، في مؤتمر صحفي، إنه بالإضافة إلى إعطاء اللقاحات، قام التحالف بتحسين أنظمة المراقبة لرصد تفشي شلل الأطفال وعمل مع الناجين لزيادة الوعي بالحملة، وفقا لـ الغارديان.

وقال ميسباهو لاوان ديدي، رئيس الرابطة النيجيرية للناجين من شلل الأطفال، لـ"بي بي سي نيوز"، إن تضمين الناجين من شلل الأطفال في فرق الاستئصال، أثبت أنه ضروري لكسب ثقة المجتمعات المحلية.

وأضاف: "رفض الكثيرون لقاح شلل الأطفال، لكنهم يرون كم نكافح للوصول إليهم، ونتحرك أحيانا لمسافات طويلة، للتحدث معهم. نسألهم: ألا تعتقد أنه من المهم بالنسبة لك حماية طفلك حتى لا يكون مثلنا؟".

والآن، وبفضل هذه الجهود المكثفة، تم إعلان إفريقيا خالية من فيروس شلل الأطفال البري - لكن العمل لم ينته بعد. وتحتوي لقاحات شلل الأطفال الفموية، بما في ذلك تلك المستخدمة في إفريقيا، على فيروس شلل الأطفال الضعيف الذي يمكن أن يتحول أحيانا إلى شكل يتصرف مثل الفيروس البري، ويمكن أن يصيب الأفراد غير الملقحين، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. وفي المناطق ذات التغطية المنخفضة للقاح، يمكن أن يحدث تفشي فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح حتى بعد القضاء على السلالات البرية من الفيروس.

وأفادت وكالة رويترز بأن نيجيريا و15 دولة إفريقية أخرى تشهد حاليا حالات تفش صغيرة لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، وفي المجموع، أُبلغ عن 177 حالة من فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في إفريقيا هذا العام، وفقا لـ BBC News.

وقال مويتي: "مع القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في إفريقيا، "يجب أن نظل يقظين ونحافظ على معدلات التطعيم لتجنب عودة ظهور فيروس شلل الأطفال البري والتصدي للتهديد المستمر لشلل الأطفال المشتق من اللقاح"، وفقا لصحيفة الغارديان.

وأضاف مايكل غالواي، خبير شلل الأطفال في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، لرويترز، قائلا إن فيروس شلل الأطفال البري قد يعاود الظهور في إفريقيا، فالفيروس ما يزال ينتشر في أفغانستان وباكستان.

المصدر: لايف ساينس