علماء بريطانيا يقترحون وسيلة لتجنب الوفاة المبكرة

استنتج علماء جامعة كامبريدج البريطانية من نتائج التجربة التي أجروها، أن النشاط البدني الكثيف، يساعد على تجنب الوفاة المبكرة.

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وتفيد مجلة Nature Medicine بأن عدد المشتركين في هذه التجربة كان 96 ألف شخص، حملوا خلالها أجهزة تسجل مستوى النشاط البدني على مدار اليوم.

واتضح من تحليل هذه التسجيلات، أن متوسط استهلاك الطاقة كان 40 كيلوجولا لكل كيلوغرام في اليوم. وإن ثلث هذه الطاقة استهلك في تمارين متوسطة الشدة.

وقد تابع الباحثون الحالة الصحية للمشتركين في التجربة التي استمرت ثلاث سنوات، توفي خلالها 732 مشتركا.

واكتشف العلماء أيضا، أن زيادة استهلاك الطاقة خلال أي نشاط بدني، له علاقة بانخفاض خطر الوفاة. لذلك يوصي الباحثون بضرورة تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع لممارسة التمارين الرياضية المتوسطة الشدة أو 75 دقيقة أسبوعيا لممارسة التمارين الرياضية المكثفة جدا.

المصدر: نوفوستي