اختبار إصبع "فجوة الماس" قد يكشف خطر الإصابة بسرطان الرئة

يحث الأطباء الناس على إجراء اختبار إصبع "فجوة الماس"، والذي يتضمن وضع أظافرك مقابل بعضها لمعرفة ما إذا كانت هناك مساحة على شكل الماس بينها.

وإذا لم يكن هناك مساحة، فهذه علامة على تعجر الأصابع - وهو عرض شائع لسرطان الرئة.

ويتسم تعجر الأظافر أو الأصابع بتغيرات معينة حول وتحت إصبع القدم وأظافر اليدين، التي تسببها أمراض معينة.

How the 'diamond gap' finger test can tell you if you're at risk of lung cancer https://t.co/qei93dtcL9 — The US Sun (@TheSunUS) August 18, 2020

وتميل هذه الحالة إلى الحدوث على مراحل، حيث تصبح قاعدة الظفر ناعمة ويصبح الجلد بجوار الظفر لامعا، قبل أن تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد.

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وقد تصبح أطراف الأصابع أكبر نتيجة لذلك أيضا.

ويُعتقد أنه ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى منطقة الإصبع، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع - ولكن ليس من الواضح تماما سبب حدوث ذلك.

ويأتي ذلك بعد أن شُخّصت إصابة جدة بسرطان الرئة، إثر اكتشاف إصابتها بتعرض الأظافر.

وتجاهلت جين تايلور أظافرها "القبيحة"، واعتبرت أنها ليست أكثر من سمة محرجة قبل أن تحصل على تشخيص مدمر لها.

والآن، تحث الناس على إجراء اختبار إصبع فجوة الماس، لتشخيص إصابة سرطان الرئة مبكرا.

تجدر الإشارة إلى أن تعجر الأصابع لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة - وهناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل أصابعك تبدو بهذه الطريقة.

وعلى الرغم من ذلك، من المهم استبعاد السرطان، لذا تأكد من مراجعة طبيبك في أسرع وقت ممكن لتحديد السبب.

ولسوء الحظ، غالبا ما يُشخّص سرطان الرئة متأخرا، لأنه لا يسبب أعراضا ملحوظة عادة، حتى ينتشر عبر الرئتين أو في أجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: ذي صن