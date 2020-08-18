طبيب روسي: قد يصاب المريض بـ"كوفيد - 19" مجددا بعد شهرين من شفائه

قد يصاب الإنسان مجددا بالفيروس التاجي بعد مرور شهرين أو 3 أشهر تقريبا من التعافي.

لكن هذا الأمر يتوقف على قدرة جسمه على إبقاء نسبة عالية من الأجسام المضادة لمدة طويلة.

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أعلن ذلك طبيب المناعة الروسي، نيقولاي كريوتشكوف، في حديث أدلى به لإذاعة "هنا موسكو" الروسية حيث قال: "تنخفض لدى البعض بسرعة كمية الأجسام المضادة بعد التعافي من "كوفيد – 19". ويسجل الأطباء كمية بسيطة جدا للأجسام المضادة لديهم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر. ومن غير المعلوم إلى حد الآن ما سبب ذلك".

وأشار طبيب المناعة إلى أن غالبية المرضى الذين استطاعوا التعافي من "كوفيد – 19" تبقى الأجسام المضادة في أجسامهم لمدة طويلة.

وقال على الرغم من انخفاض وتائر تفشي الفيروس التاجي في العاصمة الروسية فإن العدوى لا تزال قائمة ولم ترحل إلى أي مكان. لذلك فإن احتمال الإصابة بالفيروس لا يزال قائما ويمكن أن يصاب به أي شخص.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في بعض المناطق الروسية ليس على ما يرام. وقال: "بقدرما تزداد نسبة المصابين بالفيروس التاجي في هذه المنطقة أو تلك يرتفع احتمال الإصابة به".

يذكر أن موسكو شهدت في الـ24 ساعة ماضية وفاة 11 شخصا من "كوفيد – 19" والمضاعفات الناتجة عنه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا