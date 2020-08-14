تركيا.. شابة ثلاثينية توقف قلبها عن النبض 127 مرة في يوم واحد وعادت للحياة

تماثلت سيدة تركية تدعى زينب تكليلار للشفاء بعد توقف قلبها عن النبض 127 مرة في يوم واحد، وبعد فشل العلاج بالصدمة الكهربائية 127 مرة.

ونشر موقع "ترك برس" تفاصيل الحادث وقال إن زينب التي تقيم في منطقة كوناك بولاية إزمير غرب تركيا، وتبلغ من العمر 33 عاما، ساءت حالتها الصحية ونقلها أقاربها إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة التطبيقات والأبحاث التابع لجامعة "دوكوز أيلول" (DEÜ)، حيث تبين أنها تعاني من اضطرابات في نبض القلب.

وأضاف الموقع أنه تم على إثر ذلك متابعتها في قسم العناية المركزة، حيث تلقت علاجا بالصدمة الكهربائية 127 مرة في يوم واحد، بعد توقف قلبها عن النبض عدة مرات.

وتابع أن الدكتور أمين إفرن أوزجان، مساعد أخصائي القلب، قرر إجراء عملية عاجلة لزينب عن طريق إعادة التأهيل ثلاثي الأبعاد الإشعاعي في الفخذ دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وصرحت زينت بأنها "لم تكن تتوقع أن تسترد عافيتها، مشيرة إلى أن أقاربها كانوا يرون أنها بحاجة إلى معجزة كي تستطيع الوقوف على قدميها مرة ثانية".

من جهته، أفاد الدكتور أوزجان الذي أشرف على العلاج، بأن مرض عدم انتظام نبضات القلب من الأمراض الشائعة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة في بعض الأحيان، وأضاف أن نبض المريضة وصل إلى 300 نبضة في الدقيقة الواحدة، مما تسبب بتوقف قلبها.

وأوضح أن هذه الاضطرابات في نبضات القلب تسمى بالرجفان البطيني، مبينا أن قلبها توقف 127 مرة وأن الصدمات الكهربائية المتتالية تسببت بحروق في صدرها.

وأشار أوزجان إلى أن العملية كانت محفوفة بالمخاطر وأنها استغرقت أربع ساعات ونصف الساعة.

وشرح كيفية إجراء العملية، حيث قال إنه قد تم إدخال قسطرة من الأوعية الدموية، وقاموا بحرق بؤر اضطراب نبضات القلب القاتل، بهدف تنفيذ علاج إعادة التأهيل الإشعاعي لقلب المريضة، مما أدى إلى عودة نبضها إلى طبيعته.

المصدر: موقع "ترك برس"