وزير الصحة الروسي : الطلب الخارجي على اللقاح كبير لكننا نلبي الداخلي أولا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن بلدانا أجنبية تبدي اهتماما بالغا باللقاح الروسي "سبوتنيك V " ضد الفيروس التاجي.

وقد كثرت، حسب الوزير، في الأونة الأخيرة طلبات شرائه. وقال:" إننا لم نبع شيئا إلى خارج البلاد لحد الآن. رغم أن الاتصالات بنا كثرت. لكن علينا الآن إنتاج عدد كاف من اللقاحات للسوق الداخلية، وعملية إنتاج اللقاح تجري على قدم وساق".

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وأضاف أن إنتاج لقاح فيروس "كورونا" قد بدأ في روسيا بالفعل. وستكون الدفعات الأولى منه جاهزة في أغسطس الجاري. وسيتلقاها أولا الأطباء والناس الذين ينتمون إلى مجموعة الخطر.

ومضى قائلا" نعتزم إرسال اللقاح إلى كل الأقاليم الروسية ليراه الناس".

وأشار، موراشكو، كذلك إلى أنه ينوي اختبار اللقاح على نفسه.

يذكر أن روسيا سجلت في 11 أغسطس أول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التطعيم طوعي للسكان .

المصدر: كومسومولسكايا برافدا