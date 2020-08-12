تقرير: اكتشاف فيروس كورونا في عبوات مأكولات بحرية مجمدة في الصين

كشفت تقارير، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، أن السلطات في الصين عثرت على فيروس كورونا الجديد في عبوات مأكولات بحرية مجمدة مستوردة.

ووفقا للتقرير، فإن المنتجات البحرية المذكورة، وقع شحنها من الإكوادور إلى الصين، حيث وصلت من مدينة داليان الساحلية، التي شهدت مؤخرا موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز.

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وقال مسؤولو مدينة يانتاي، الواقعة شمال مقاطعة شاندونغ في الصين، إن المأكولات البحرية جاءت من شحنة مستوردة عبر ميناء داليان، لكن المنشور الذي أصدروه لم يذكر مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة.

وأشار مسؤولو المدينة إلى أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة القادمة من ميناء داليان.

ووجد ضباط الجمارك في داليان الفيروس الجديد في عبوات الروبيان القادمة من الإكوادور، في يوليو الماضي، ما دفع الصين إلى تعليق الواردات من ثلاثة منتجين للجمبري الإكوادوري، وفقا لرويترز.

وفي حين تمت معالجة بعض المأكولات البحرية المشتراة للتصدير، تم تخزين الباقي ولم تدخل السوق بعد، حسبما ورد.

وقالت الحكومة إن المسؤولين أغلقوا البضائع وإن من تعاملوا مع المأكولات البحرية يخضعون للحجر الصحي وأظهرت نتائج الاختبارات أنها سلبية.

المصدر: فوكس نيوز