طبيب روسي يحذر من تناول المشروبات الكحولية يوم التطعيم

يمنع منعا باتا تناول المشروبات الكحولية يوم التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي. أعلن ذلك كبير الأخصائيين في مجال الإدمان على الكحول والمخدرات بوزارة الصحة الروسية، يفغيني بريون.

وقال:" أظن أن أي دواء، بما فيه اللقاح ضد الفيروس التاجي، لا يتحمل الكحول، لأنها سم تضعف مناعة الإنسان وتقضي على تأثير اللقاح".

إقرأ المزيد

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت الثلاثاء 11 أغسطس أول لقاح ضد الفيروس التاجي وأطلقت عليه تسمية Sputnik – V نسبة إلى أول قمر صناعي أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957 إلى الفضاء.

وقام بوضع اللقاح مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وحسب المعلومات الواردة من مؤسسة "غوس رييستر" الحكومية الروسية فإن التدول المدني للقاح الجديد سيبدأ في روسيا اعتبارا من 1 يناير عام 2021.

المصدر: نوفوستي