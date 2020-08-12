 
مباشر

طبيب روسي يحذر من تناول المشروبات الكحولية يوم التطعيم

الصحة

طبيب روسي يحذر من تناول المشروبات الكحولية يوم التطعيم
Sputnik Igor Zarembo
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oibz

يمنع منعا باتا تناول المشروبات الكحولية يوم التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي. أعلن ذلك كبير الأخصائيين في مجال الإدمان على الكحول والمخدرات بوزارة الصحة الروسية، يفغيني بريون.

وقال:" أظن أن أي دواء، بما فيه اللقاح ضد الفيروس التاجي، لا يتحمل الكحول، لأنها سم تضعف مناعة الإنسان وتقضي على تأثير اللقاح".

إقرأ المزيد
الأطباء الروس يتحدثون عن كيفية تطعيم السكان باستخدام اللقاح الجديد
الأطباء الروس يتحدثون عن كيفية تطعيم السكان باستخدام اللقاح الجديد

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت الثلاثاء 11 أغسطس أول لقاح ضد الفيروس التاجي وأطلقت عليه تسمية Sputnik – V نسبة إلى أول قمر صناعي أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957 إلى الفضاء.

وقام بوضع اللقاح مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وحسب المعلومات الواردة من مؤسسة "غوس رييستر" الحكومية الروسية فإن التدول المدني للقاح الجديد سيبدأ في روسيا اعتبارا من 1 يناير عام 2021.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا