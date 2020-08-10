جميع أعراض وعلامات الإصابة بـ"كوفيد-19" التي ينبغي أن تكون على دراية بها!

يرتبط فيروس كورونا بمجموعة من الأعراض الصحية غير السارة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وبينما تسرد إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS حاليا 4 أعراض لـ "كوفيد-19"- ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان الشم والتذوق - يقول العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إنهم يعانون من مجموعة من الأعراض الإضافية.

وتشمل هذه الأعراض: الإرهاق أو الإرهاق الشديد، والشعور بضيق في التنفس، وفقدان الشهية، والسعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة.

أما العلامات الأقل شيوعا التي يبلغ عنها بعض المصابين، فتتضمن: آفات في القدمين وألم في الخصية وإحساس غريب بـ "وخز" على الجلد.

وأبلغ آخرون عن شعورهم بمستويات متزايدة من التعب العقلي أو "ضبابية الدماغ"، قبل وقت قصير من التشخيص.

وفيما يلي ملخص لجميع أعراض فيروس كورونا التي ينبغي أن تكون على دراية بها:

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1- ارتفاع في درجة الحرارة

مثل السعال الجاف، فإن ارتفاع درجة الحرارة هو ما تقول عنه NHS والمنظمات الصحية الأخرى، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، إنه عرض شائع.

ووفقا لـ NHS، هذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

2- سعال جاف

ربما يكون أكثر أعراض "كوفيد-19" تميزا، بالنظر إلى مدى الاختلاف الذي يمكن أن يبدو عليه مقارنة بالسعال المعتاد.

ويكون السعال جديدا بشكل عام بالنسبة لك - أو مختلفا إذا كنت تعاني من سعال المدخن بشكل عام - ومستمر. وفي كثير من الأحيان سيستمر لمدة نصف يوم على الأقل أو أكثر.

3- التهاب الحلق

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مؤخرا بتحديث قائمة أعراضها لتشمل التهاب الحلق.

ومع ذلك، يبدو أن هذا العارض نادر جدا. وقال مايكل ليرنر، طبيب حنجرة في جامعة Yale للطب لموقع Health.com: "في الوقت الحالي، نقدر أن التهاب الحلق يحدث في زهاء 10٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا".

4- فقدان حاسة التذوق والشم

جرى تحديث الإرشادات الرسمية للمملكة المتحدة مؤخرا لتشمل فقدان التذوق والشم، كأعراض لفيروس كورونا.

وأوضحت NHS: "فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق لديك - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو الإحساس بطعم مختلف عن المعتاد".

5- الصداع أو الهذيان

يقول الخبراء إن العديد من مرضى فيروس كورونا، الذين يدخلون المستشفى، اشتكوا من أعراض عصبية، مثل الصداع والارتباك والنوبات وحتى السكتات الدماغية.

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ويؤثر الهذيان عادة على المرضى الذين يحتاجون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي، وينتج عن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

وقال طبيب الأعصاب، الدكتور كيفين كونر، إن غالبية (80٪) من المرضى في وحدات العناية المركزة، سيعانون من مستوى معين من الهذيان. وما يثير القلق، أن الهذيان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل الأمد في الدماغ، في حين أن المرضى الذين يعانون منه أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة، وفقا للخبراء.

وفي حين أن الهذيان من الآثار الجانبية المعروفة لفيروس كورونا، يعتقد بعض الخبراء أن علاجه يساء التعامل معه.

6- الحاجة إلى المرحاض أكثر

من الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا، التي يبلغ عنها بشكل منتظم، الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة.

وأوضحت الدكتورة ديانا غال لـ إكسبريس": "مشاكل الهضم والتغيرات في عادات الأمعاء – خاصة البراز الأكثر ليونة والدخول إلى المرحاض بشكل متكرر - هي أحيانا العلامات الأولى على أنك تعاني من شيء ما، وليس فقط فيروس كورونا. ومع ذلك، أُبلغ عن الإسهال كأحد الأعراض المبكرة لدى المرضى، الذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" لاحقا".

وحللت دراسة جديدة، نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، بيانات 204 مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" في مقاطعة هوبي الصينية، ووجدت أن ما يقرب من 50% يعانون من الإسهال والقيء وآلام البطن.

7- آلام الخصية

قدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد تقرير حالة عن رجل يبلغ من العمر 42 عاما، أثبتت إصابته بالفيروس، بعد أن ذهب إلى المستشفى مصابا "بألم طاعن" في خصيتيه. ولم يجد الأطباء أي خطأ في خصيتيه، وأظهرت الأشعة المقطعية تلفا في رئتيه.

وبعد يومين، شُخّصت إصابة الرجل بـ"كوفيد-19".

8- قلة الشهية

اشتكى بعض المصابين بفيروس كورونا من فقدان شهيتهم.

9- الإحساس بالوخز

على الرغم من أنه لم يتم إدراجه كعارض رسمي ينبغي الانتباه إليه، إلا أن العديد من الأشخاص نشروا على الإنترنت تجاربهم حول الشعور "بالوخز".

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واقترح الدكتور دانيال غريفين، رئيس قسم الأمراض المعدية في ProHealth Care Associates بالولايات المتحدة، أن الشعور قد يكون جزءا من استجابة المناعة الذاتية للجهاز العصبي للمرضى.

وقال لصحيفة "نيويورك بوست": "من الواضح أنه تم التعرف عليه، لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من مدى انتشاره".

10- آفات القدم

يحقق الخبراء الطبيون في إسبانيا حاليا فيما إذا كان يمكن التعرف على المصابين بالفيروس، من خلال جروح صغيرة في القدمين.

وفي وقت سابق من هذا العام، شارك المجلس الإسباني العام لكليات أطباء القدم الرسمية، بيانا كشف عن إصابة العديد من مرضى فيروس كورونا بآفات في أقدامهم.

وقال البيان: "إنها آفات أرجوانية (تشبه إلى حد بعيد تلك الخاصة بالجدري أو الحصبة أو تورم الصقيع)، والتي تظهر عادة على أصابع القدم وتلتئم دون ترك أي أثر".

ولوحظت الآفات بشكل أكثر شيوعا عند الأشخاص الأصغر سنا المصابين بالفيروس، بما في ذلك المراهقين والأطفال، على الرغم من وجود بعض البالغين أيضا.

11- وجع في المعدة

كما هو الحال مع فقدان الشهية، قد تكون آلام البطن علامة على شيء غير ضار.

ومع ذلك، فإن دراسة نشرت حديثا من قبل المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، تربط مشاكل البطن بـ "كوفيد-19".

ووجدوا أن 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية، يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الذي يمكن أن يسبب آلاما في البطن.

12- التعب النفسي أو "ضبابية الدماغ"

على الرغم من أن هذا لم يُعتبر رسميا كعارض من الأعراض، أفاد بعض المرضى بتعبهم النفسي والعقلي.

وأفاد آخرون بأنهم يكافحون من أجل التمسك بالأفكار، أو تذكر الأحداث على مدار اليوم.

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13- صعوبة في التقاط أنفاسك

إذا بدأ صدرك بالشعور بالضيق أو لا تستطيع التنفس، فربما تكون قد أصبت بفيروس كورونا.

ومن غير المحتمل أن يعاني معظم الشباب أو أولئك الذين لا يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقا، من هذا العارض.

وقد يقترن ضيق التنفس - وهو المصطلح عندما يعاني شخص ما من صعوبة في التنفس - بضيق في الصدر وسرعة التنفس وخفقان القلب.

14- قرحة العيون

أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرقة العين، هي مقارنتها بالحكة والتهيج الذي قد تواجهه إذا كنت تعاني من حمى القش أو غيرها من الحساسية.

ويمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج أيضا، عندما تكون بين الضباب الدخاني والغبار والعفن وحتى الحيوانات.

والفرق الوحيد بين هذه الحالات وما وصفه مرضى فيروس كورونا، هو أن الفيروس يتسبب في هذه الأعراض وليس عاملا خارجيا كالحيوانات الأليفة.

15- الهز مع القشعريرة

تعد قشعريرة البرد أحد الأعراض التي يشتكي منها المرضى، لكنها نادرة جدا.

وفي دراسة شملت 55924 حالة في الصين، من تاريخ اكتشاف الفيروس لأول مرة حتى 22 فبراير، أفاد 11.4% من المصابين بفيروس كورونا بأنهم شعروا بقشعريرة.

16- آلام في العضلات أو الجسم

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يقوم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتحديث إرشاداته هذا الأسبوع، لتشمل آلام العضلات أو الجسم في قائمة أعراض"كوفيد-19".

ووجد باحثو جامعة نيويورك صلة بين آلام العضلات وحالات "كوفيد-19" الخطيرة، خلال تحليل 53 مريضا في Wenzhou، الصين.

وقالت ميغان كوفي، خبيرة الأمراض المعدية التي قادت الدراسة، إن آلام العضلات العميقة، المعروفة باسم الألم العضلي، غالبا ما تظهر على المرضى.

ومع ذلك، أوضحت كوفي أنها ستسأل المريض عن ضيق التنفس قبل الأعراض الأخرى الأقل خطورة، مثل آلام الجسم.

17- الفواق المستمر

يحذر الأطباء من أن الفواق المستمر (الحازوقة) قد يكون عرضا جديدا محتملا لفيروس كورونا.

ويصف تقرير نشر في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، حالة رجل ثبتت إصابته بالمرض القاتل بعد تعرضه للفواق لمدة 4 أيام.

ولم تظهر على الرجل البالغ من العمر 62 عاما، من شيكاغو، أي أعراض أخرى في البداية، وكانت درجة حرارته 37.3 درجة مئوية فقط.

ولكن فحص رئتيه أظهر مؤشرات على أنه كان يعاني من ضعف الرئة. ووُضع الرجل في غرفة معزولة حيث تم اختبار فيروس كورونا. وارتفعت درجة حرارته لاحقا إلى 38.4 درجة مئوية.

وجاء في التقرير: "نقدم هنا حالة من الفواق المستمر كعرض تقديمي لعدوى "كوفيد-19"، لرجل يبلغ من العمر 62 عاما. وعلى حد علمنا، هذا هو أول تقرير حالة للفواق المستمر باعتباره الشكوى المقدمة لمريض مصاب بفيروس كورونا في أدبيات طب الطوارئ."

18- فقدان السمع

كشف باحثون من كلية جون هوبكنز للطب أن الفيروس يمكن أن يصيب ليس فقط الأنف والحلق، ولكن أيضا الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة.

وحلل الباحثون في دراستهم 3 مرضى ماتوا بسبب فيروس كورونا - رجل في الستينات من عمره وامرأة في الستينات من عمرها وامرأة في الثمانينات من عمرها.

وكشف تحليلهم أن المرأة في الثمانينات من عمرها كانت مصابة بالفيروس في أذنها الوسطى اليمنى، بينما أصيب الرجل في الستينات بالفيروس في أذنيه الوسطى اليسرى واليمنى، وكذلك في الخشاء الأيمن والأيسر.

وفي الدراسة، التي نُشرت في JAMA Otolaryngol Head Neck Surg، كتب الباحثون بقيادة الدكتورة كاتلين فرايزر: "تؤكد هذه الدراسة وجود فيروس SARS-CoV-2 في الأذن الوسطى والخشاء."

وفي حين أن حجم عينة الدراسة كان صغيرا جدا، إلا أن النتائج تشير إلى أن مشاكل الأذن، بما في ذلك فقدان السمع، يمكن أن تكون علامة على فيروس كورونا.

المصدر: ميرور