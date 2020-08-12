ما هي كمية الجعة اليومية التي لا تشكل خطرا على الصحة؟

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، كمية الجعة التي يمكن للإنسان أن يتناولها في اليوم دون أن تلحق الضرر بصحته.





ووفقا لها، الجعة المصنوعة من المواد الطبيعية تخفض مستوى الإجهاد وتحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي.

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ولكنها في نفس الوقت تحذر من الإفراط في تناول الجعة، وتشير إلى أن كمية مشروب الجعة التي يمكن تناولها في اليوم يجب ألا تزيد عن 300 مليلتر . وتقول، "كلما تناول الرجل كمية أكبر من الجعة، انخفض مستوى هرمون التستوستيرون، الذي يساعد على اكتساب الخصائص المميزة لجنس الذكور في جسمه".

وتضيف، كما أن تناول الجعة ضار على الريق، لأنها قد تسبب تشنجات في المعدة.

وتشير الخبيرة، إلى أن الجعة الخالية من الكحول أو تحتوي على نسبة صغيرة منه، لها نفس الآثار السلبية في الجسم عند تناولها بكميات كبيرة.

وتقول، "تحتوي الجعة على مؤشر عال لمستوى السكر، على الرغم من عدم احتوائها على الكحول. لذلك فإن الاإفراط بتناولها يمكن أن يؤدي إلى تطور النوع الثاني من مرض السكري، ونشوء لويحات تصلب الشرايين".

واستنادا إلى هذا، تنصح الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، والذين يعانون من اضطرابات نفسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك الأطفال والأمهات المرضعات، بالامتناع عن تناول حتى الجعة الخالية من الكحول.

المصدر: نوفوستي