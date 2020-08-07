مضاد للأكسدة في النبيذ الأحمر يخفف من شدة "كوفيد-19"

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة لافال الكنديون أن التركيز العالي لإنزيم ACE2، يمكن أن يخفف من شدة متلازمة ضائقة التنفس الحادة، التي غالبا ما تصاحب "كوفيد-19".





وقد استنتج علماء الجامعة، أن مركب ريسفيراترول المضاد للأكسدة، يزيد من تركيز الإنزيم ACE2 في الجسم.

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ويقول رومان زينوفكين، كبير الباحثين في مختبر البيولوجيا الجزيئية بجامعة موسكو موضحا، "تؤدي زيادة تركيز الإنزيم ACE2، من جانب إلى احتمال توغل الفيروس في الخلية. ومن جانب آخر، عندما يكون هذا الإنزيم خاملا، يؤدي إلى زيادة الببتيد المسمى AngII، الذي يزيد من الالتهاب، حيث يسبب ضيق الأوعية الدموية ويتلف بطانتها.

لذلك أعتقد إن نقص تركيز الإنزيم ACE2 وزيادة الببتيد AngII يؤثر سلبا في مسار مرض "كوفيد-19".

كما ان مركب ريسفيراتول، له تأثير مثبط في خلايا منظومة المناعة. وإذا اخذنا بالاعتبار أن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ناتجة عن فرط نشاط الجهاز المناعي، فمن المحتمل جدا، أن هذا المركب له تأثير إيجابي بالذات في حالة حدوث هذه المضاعفات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"