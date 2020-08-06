تحذيرات كبيرة في أمريكا من شرب معقمات الأيدي بعد الإبلاغ عن حالات تسمم قاتلة!

يحذر مسؤولو الصحة الأمريكيون من شرب مطهر اليدين بعد الإبلاغ عن 4 حالات تسمم في جنوب غرب أمريكا.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، تحذيرا من تناول أي نوع من المطهرات - ورددت توجيهات إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لتجنب المنتجات، التي تحتوي على الميثانول، وهي مادة كحولية خشبية يمكن أن تكون سامة عند تناولها أو امتصاصها من خلال الجلد.

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وعلى مدار شهري مايو ويونيو، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 15 حالة تسمم بالميثانول في أريزونا ونيو مكسيكو، عندما ابتلع الناس مطهرات اليد التي تحتوي على الكحول.

كما كُشف عن توفي 4 من هؤلاء المرضى، بينما أصيب 3 أشخاص بضعف البصر.

وكتب مركز السيطرة على الأمراض في الاستشارة: "لا ينبغي أبدا تناول منتجات معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول. ولدى المرضى الذين يعانون من علامات وأعراض متوافقة أو بعد ابتلاع مطهر اليدين، يلزم إجراء تقييم سريع لتسمم الميثانول".

وأدرجت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) أكثر من 100 مطهر خطير لليدين، يحتوي على الميثانول.

وإذا اكتشف الأشخاص أنهم اشتروا منتجات مدرجة في القائمة، فإن الوكالة تحذر من "شطف هذه المنتجات أو صبها في المجاري"، ولكن بدلا من ذلك التخلص منها فورا في حاويات النفايات الخطرة.

وقالت FDA إن أعراض التسمم بالميثانول تشمل: الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم ونوبات الصرع، وقد تؤدي إلى غيبوبة أو تلف بالجهاز العصبي أو الوفاة.

المصدر: نيويورك بوست