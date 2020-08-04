الروبوتات ترصد الحالة الصحية لسكان موسكو

تجري في مدينة موسكو تجربة جديدة تتضمن نصب روبوتات لتشخيص الحالة الصحية لسكان موسكو، في مراكز الخدمات الحكومية، من أجل اكتشاف الحالات المرضية في مراحل مبكرة.

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وقد تم إلى الآن نشر هذه الروبوتات في 10 مراكز في مدينة موسكو، حيث يمكن للمراجع أن يقيس جميع المؤشرات الأساسية: الطول والوزن ومستوى ضغط الدم ومستوى تشبع الدم بالأكسجين ومعدل ضربات القلب. وبعد ذلك يحصل على توصيات مهمة للحفاظ على الحالة الصحية، أو نصائح بضرورة مراجعة الأخصائيين لإجراء فحص شامل.

وسوف تنصب الروبوتات أيضا في ثلاثة مراكز أخرى لمتابعة الحالة الصحية للمراجعين، وعلى ضوء ذلك يعطي الذكاء الصناعي التوصيات اللازمة.

وتقول أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية، "جميع البيانات المتعلقة بنتائج التشخيص الآلي ستضاف إلى الكتيب الطبي الإلكتروني للشخص المعني. إضافة إلى حصوله على استنتاجات غير مشفرة بشأن صحته وتوصيات لاتباع نمط حياة صحي".

المصدر:فيستي. رو