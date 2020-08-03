أغنى البلدان تتصدر طابور الحصول على لقاح مضاد لـ "كوفيد-19"

اتفقت الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي على شراء 1.3 مليار جرعة من لقاح مضاد للفيروس التاجي، الذي لم يبتكر حتى الآن.

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وتفيد Bloomberg للخدمات الإخبارية استنادا إلى دراسة أجرتها شركة Airfinity، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا اتفقتا مع شركتي Sanofi وGlaxoSmithKline Plc، واليابان مع شركة Pfizer والاتحاد الأوروبي ينوي شراء اللقاح ولكنها لم تعلن الجهة التي اتفقت معها البلدان الأوروبية.

ويشير هذا، إلى أنه على الرغم من عدم إثبات فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، حجزت البلدان الغنية كمية كبيرة جدا منها، ومن المحتمل أن تزداد صفقات شراء اللقاحات مستقبلا.

ووفقا للخبراء هذه الجرعات قد لا تكفي لـ 7.8 مليار إنسان، ما يعني أن البلدان الفقيرة ستقف في آخر الطابور للحصول على اللقاح.

ويذكر أن نفس الحالة سادت عام 2009 عندما سيطرت البلدان الغنية على معظم جرعات اللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير.

المصدر: نوفوستي