 
مباشر
عاجل
تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية و"قسد" حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا

اكتشف سرّ الشباب!.. رجل عمره 53 عاما ويبدو في سن 25

الصحة

اكتشف سرّ الشباب!.. رجل عمره 53 عاما ويبدو في سن 25
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/og4v

كشف رجل هولندي، عمره 53 عاما ويبدو في سن 25، كيف تمكن من الظهور بمظهر أصغر من العمر الحقيقي.

ونفلت مجلة Unilad، عن إدسون برانداو القول إنه لم يلجأ أبدا إلى الجراحة التجميلية، ويعتبر سر "الشباب الدائم"، التغذية الصحيحة، والعناية بالبشرة والتفكير الإيجابي.

وأضاف: "غالبا ما يصاب الناس بالصدمة عندما يكتشفون أنني أبلغ من العمر 53 عاما. جميعهم يعتقدون أنني في الخامسة والعشرين".

يمارس الرجل يوميا تمارين رياضية قاسية، ولا يأكل السكر، ولا الأطعمة المعلبة والمقلية، ولا يدخن أو يتعاطى المخدرات.

وقال: "الآن أشعر نفسي، كما عندما كنت في سن أقل من الثلاثين من عمري.  أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل".

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا