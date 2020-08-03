اكتشف سرّ الشباب!.. رجل عمره 53 عاما ويبدو في سن 25

كشف رجل هولندي، عمره 53 عاما ويبدو في سن 25، كيف تمكن من الظهور بمظهر أصغر من العمر الحقيقي.

ونفلت مجلة Unilad، عن إدسون برانداو القول إنه لم يلجأ أبدا إلى الجراحة التجميلية، ويعتبر سر "الشباب الدائم"، التغذية الصحيحة، والعناية بالبشرة والتفكير الإيجابي.

وأضاف: "غالبا ما يصاب الناس بالصدمة عندما يكتشفون أنني أبلغ من العمر 53 عاما. جميعهم يعتقدون أنني في الخامسة والعشرين".

يمارس الرجل يوميا تمارين رياضية قاسية، ولا يأكل السكر، ولا الأطعمة المعلبة والمقلية، ولا يدخن أو يتعاطى المخدرات.

وقال: "الآن أشعر نفسي، كما عندما كنت في سن أقل من الثلاثين من عمري. أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل".

المصدر: لينتا رو