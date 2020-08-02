علماء: الجسم يهاجم نفسه فور إصابته بفيروس كورونا

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو، أن فيروس كورونا المستجد يثير استجابة مناعية قوية لدى المصاب به تعيق مكافحته العدوى.

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع MedicalXpress، خلص العلماء إلى أن الجسم يبدأ في محاولة التخلص من الفيروس في غضون بضع دقائق بعد الإصابة، ويؤدي النضال المفرط إلى مسار ثقيل وخطير للمرض.

وخلال ذلك، يختلف رد فعل المناعة عند الإصابة بالفيروس، بشكل كبير عنه عندما يدخل فيروس الأنفلونزا العادي إلى الجسم.

وتبين للعلماء أيضا، أن الفيروس قادر على إصابة خلايا الجهاز التنفسي وأجزاء من الأعضاء الأخرى وفي هذا تساعده المسامير البروتينية، التي حصل منها على اسمه.

لكن العلماء يقولون، إن اختراق الخلايا من خلال الجهاز التنفسي، يبقى فعلا الطريقة الأسهل للفيروس.

المصدر: نوفوستي