كبير أطباء مشفى علاج كورونا بموسكو يقدم وصفا للسعال عند الإصابة بالفيروس التاجي

تحدث دينيس بروتسينكو، كبير أطباء مستشفى رقم 40 " كوموناركا" في موسكو (الخاص باستقبال المصابين بكوفيد-19)، عن خصوصيات السعال الذي يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال بروتسينكو، في مقابلة صحفية اليوم السبت: "اليوم لا يمكنني بتاتا الخلط بين سعال كوفيد والأشكال الأخرى من السعال. تعلمت تمييز هذا السعال. تحدثت في الفترة من أبريل إلى مايو مع الزملاء العاملين في وحدة العناية المركزة عن خاصية هذا السعال المتميز. هذا السعال له نغمة خاصة. ليست عميقة قاسية، بل تبدو سطحية".

وأوضح كبير الأطباء، أنه بعد الإصابة بالفيروس التاجي، لا يزول التهاب الحلق لفترة طويلة.

في 1 مايو، تحدث بروتسينكو عن أحد الأعراض غير العادية للإصابة بالفيروس، والذي يتجلى على شكل طفح جلدي على الذراعين والبطن.

يشار إلى أن بروتسينكو أصيب بكورونا وشفي منه.

المصدر: إزفيستيا