العلماء الإسبان يطورون رذاذا يمكن أن يوقف انتشار كورونا

أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا اليوم الخميس، أن العلماء الإسبان يقومون بتطوير رذاذ يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، عند رشه في الفم.

وقالت العالمة المشاركة في الدراسة جوليا ريفويلتا في معهد المواد العضوية العامة: "يُعتقد الآن أن العدوى تبدأ في التجويف الفموي البلعومي، لذا فإن الرش سيخلق حاجزا لا يستطيع الفيروس اختراقه ويفقد تأثيره".

ووفقا لريفويلتا، فإنه حتى لو بدأت العدوى فإن استخدام الرذاذ سيحيد الفيروس الذي يتكاثر في الخلايا المصابة في هذه المرحلة الأولية، ما يحد من انتشار العدوى إلى منطقة الرئة، وبالتالي يقلل من شدة المرض.

وأضافت: "إذا تأكدنا من أن هذه الجزيئات تثبط العدوى بشكل فعال، سنتمكن من الحصول على مضاد فيروسات واسع النطاق. وبالتالي يمكن تطبيق النتائج على فيروسات أخرى، للوقاية من الأوبئة في المستقبل".

المصدر: وكالات