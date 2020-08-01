طبيب أسنان يدحض أساطير تسوس الأسنان الشائعة

دحضت الدكتورة لويزا أفتانديليان أخصائية طب وجراحة الأسنان، عددا من الأساطير الشائعة عن تسوس الأسنان.



وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، إلى أنه من الخطأ التأكيد على أن الإكثار من تنظيف الأسنان، يمنع تسوسها، وتقول، "هذا وهم خطير جدا. لأن عدد مرات تنظيف الأسنان في اليوم يجب ألا يزيد عن 2-3 مرات. لأن الإكثار من تنظيف الأسنان، يزيد من خطر تلف أعناقها وتسوسها".

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وتضيف، ومن الخطأ التأكيد على أن مضغ اللبان (العلكة) يساعد على حماية الأسنان من التسوس. وتقول، "أولا، معظم أنواع اللبان تحتوي على السكر، وهذا يكفي لاستبعاده من قائمة المواد الصالحة لتنظيف تجويف الفم. وثانيا، مضغ اللبان فترة طويلة قد يسبب مشكلات في الغدد اللعابية، ما يؤدي ليس فقط إلى تسوس الأسنان، بل وأمراض الجهاز الهضمي أيضا".

وتشير الأخصائية، إلى أن الوهم الشائع الآخر، هو التأكيد على أن تسوس الأسنان يعاني منه فقط المدمنون على الحلويات. وتقول، "لا يوجد طعام يسبب التسوس. ولكن هناك خطأ في تنظيف الأسنان ورعايتها. لأنه ليس المهم ما تناوله الشخص -آيس كريم أو سلطة. لأن المهم هو العناية بنظافة الأسنان جيدا، باستخدام مختلف الوسائل-الخيط، المعجون، وخاصة قبل الخلود إلى النوم".

وتضيف الدكتورة، هناك وهم آخر، يفيد بأن البقع السوداء على السن تصاحب التسوس، وتقول، "فمثلا في المرحلة الأولى للتسوس، تظهر على الأسنان بقع بيضاء اللون. وهذا يعني إن بياض الأسنان ليس مؤشرا على صحتها".

المصدر: نوفوستي