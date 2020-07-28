مصر تحتفل بأنها أول دولة بالعالم تخلو من فيروس "سي" (فيديو)

احتفلت وزارة الصحة في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي، حيث تم الكشف والاطمئنان على 60 مليون مصري من فيروس سي، في 7 أشهر فقط.

وأضاءت الوزارة عدة معالم مصرية باللون الأخضر؛ احتفالا بخلو مصر من فيروس سي، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج القاهرة، ومجمع التحرير، والدير البحري بالأقصر، ومحور روض الفرج.

وأصبح المسح المجتمعي للفيروسات الكبدية في مصر ليس مستحيلًا، وأصبحت أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس "سي".

ناصر حاتم

المصدر: RT