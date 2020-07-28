الرغبة بتناول مواد غذائية معينة تشير إلى أمراض مخفية

كشف الطبيبان فلاديمير خافينسون وسفيتلانا تروفيموفا، الخبيران بأمراض الشيخوخة، الأمراض التي يمكن تشخيصها على أساس الرغبة بتناول أطعمة معينة.

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ووفقا لهما، إن الإدمان على تناول الجبن ومنتجات الألبان المخمرة، يشير إلى تطور مرض هشاشة العظام-تغير بنية النسيج العظمي. لأن هذه المواد تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، اللذين يسعى الجسم لتعويض نقصهما.

وتشير تروفيموفا، إلى أن الجبن غني جدا بالسعرات الحرارية، لذلك يمكن أن يستبدل بالبروكلي الغني بالكالسيوم والفوسفور أيضا.

وإذا كان الشخص دائم الرغبة بتناول الشوكولاتة، فإنه يعاني من الإجهاد المزمن. لأن الشوكولاتة تحتوي على الحمض الأميني تربتوفان، الذي يساعد في التغلب على التعب الدائم. وتقول، "البطاطا الحلوة والسبانخ والزبيب والشوفان، تحتوي أيضا على نسبة عالية من التربتوفان. أي يمكن أن تحل محل الشوكولاتة".

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ويضيف الخبير خافينسون، تدل الرغبة الدائمة بتناول أطعمة حارة، على وجود عدوى أو اضطراب في عملية التمثيل الغذائي. لذلك يمكن استبدال الأطعمة الحارة، بمخلل الملفوف.

وتضيف تروفيموفا موضحة، تشير الرغبة لتناول الموالح إلى جفاف الجسم، لذلك للتخلص منها، يجب الانتباه إلى نظام الشرب لأنه "أساس الحفاظ على الصحة".

وأما الذين يرغبون دائما بتناول منتجات باردة ومثلجة مثل الآيس كريم ، فعليهم فحص جهازهم الهضمي. " لأن هذا قد يشير إلى أمراض المعدة: ارتفاع مستوى الحموضة، الذي يسبب التهاب المعدة والقرحة".

ووفقا لهما، يمكن تعويض السعرات الحرارية التي يعطيها الآيس كريم، بتناول الشوفان والأرز.

المصدر: نوفوستي