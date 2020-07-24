متخصص بريطاني بارز في علم المناعة: كورونا قد يظل إلى الأبد

وجه أحد كبار العلماء البريطانيين في مجال المناعة، تحذيرا أمام برلمان بلاده، قال فيه إن فيروس كورونا المستجد، من المحتمل أن "يبقى مستوطنا في العالم إلى الأبد".

ونقلت صحيفة "الاندبندنت"عن جون بيل، وهو عالم بارز وأستاذ الطب في "جامعة أكسفورد"، قوله إن الفيروس المسبّب لمرض "كوفيد – 19" قد لا يتم القضاء عليه بتاتا.

واستعرض العالم البريطاني البالغ من العمر 68 عاما خلال حديثه أمام جلسةٍ لـ"لجنة الصحّة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم البريطاني"، أدلة تفيد بأن أيّ لقاح محتمل ضدّ الفيروس التاجي المستجد "من غير المرجّح أن يكون له تأثير مناعي مستدام، ولذلك فسيستمر فترة طويلة جدا".

ورسم العالم المتخصص في طبّ المناعة صورة لما يمكن أن يحدث، لافتا إلى أن "المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيدا من اللقاحات ومزيداً من الأمراض".

واستشهد العالم البريطاني بنموذج مرض "شلل الأطفال" لتأكيد وجهة نظره، للدلالة على مدى صعوبة القضاء بشكل تام على عدوى الفيروس التاجي، حيث لم يتم القضاء على الفيروس المسبب لـ"شلل الاطفال" كليا حتى الآن.

وقال في هذا الشأن: "انظروا مثلا، كم واجه العلماء من مشاكل للقضاء على شلل الأطفال،على سبيل المثال، استمر برنامج لاستئصاله مدة 15 عاما ولم ينجح".

واستنتج العالم البريطاني من هذا المثال، أن كورونا هو الآخر سيظهر وسيختفي، "وسنشهد فصول شتاء عدة يعاود فيها الفيروس نشاطه".

المصدر: البيان