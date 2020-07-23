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علماء أمريكيون يقولون إنهم حددوا "أجساما مضادة" فعالة يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا

الصحة

علماء أمريكيون يقولون إنهم حددوا
Reuters
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أفاد تقرير أكاديمي أمريكي أن العلماء حددوا مجموعة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، يمكنها أن تحسن بشكل كبير حالة المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19".

 وذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا بنيويورك، أن العلماء اثناء عملهم مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا، نجحوا في عزل أجسام مضادة، قيل إنها الأكثر فعالية في مكافحة الفيروس.

وقال ديفيد هو، الأكاديمي في المجال الطبي بجامعة كولومبيا: "نعتقد أن المرضى ذوي الحالات الخطيرة، تعرضوا لتأثير المزيد من الجسيمات الفيروسية لفترة أطول، ما سمح لأجهزة المناعة لديهم بتطوير رد فعل أقوى".

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ورأى خبراء مركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا، أن هذ الأجسام المضادة، يمكن إعادة إنتاجها "بكميات كبيرة" كأدوية من قبل الشركات الدوائية.

ووفقا للعلماء، يمكن استخدام الدواء المتحصل عليه بهذه الطرقة في "علاج المرضى، وخاصة في المراحل المبكرة" من المرض، وكذلك "للوقاية من العدوى، بما في ذلك لدى كبار السن".

ولفت الخبراء في الوقت ذاته، إلى أن إنتاج دواء يعتمد على الأجسام المضادة في المتوسط ​​يستغرق وقتا أقل من تطوير لقاح أو دواء تقليدي.

ويشيرهذا التقرير المتخصص إلى أنه حتى الآن، تم تأكيد فعالية الأجسام المضادة من خلال العديد من الاختبارات على الحيوانات، والتي ستستمر في المستقبل القريب، حتى يتمكن العلماء لاحقا من اختبارها على البشر.

المصدر: تاس

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