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صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على قناع طبي روسي فريد من نوعه

الصحة

صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على قناع طبي روسي فريد من نوعه
Reuters
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تساءلت صحيفة "كلارين" الارجنتينية عن ما هية القناع الروسي "الذكي" الذي يعد بالوقاية من الفيروسات لعدة سنوات.

وقالت الصحيفة أنه فيما يحاول العالم التعامل مع الطلب المتزايد على الأاقتعة الجراحية وأقنعة التنفس  عاليةالجودة" N95"، المستخدمة في المستشفيات للحماية من الفيروس التاجي المستجد، طوّرت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية قناعا مضادا يحمي من البكتيريا والفيروسات وأي نوع من الأحياء الدقيقة.

وذكرت الصحيفة أن شركة "روستيخ" أعلنت في 10 يوليو أن أحد مصانعها سيختبر القناع الشامل "تيوكرافت" بنهاية يوليو، مشيرة إلى أنه مزود ببطارية مدمجة، ويمكنه حماية الشخص من الفيروسات لعدة سنوات.

وقال سيرغي أنوخين، مدير المصنع التابع للشركة الروسية إن "هذا المنتج جديد. وهو ليس قناعا يمكنك ارتداءه والتخلص منه بعد ساعة أو ساعتين. هذا القناع يمكن ارتداؤه لعدة سنوات، ويتم تشغيله بواسطة بطارية عادية".

وكشف أنوخين أن القناع يعمل على مبدأ تنظيف الهواء باستخدام مرشح يعمل بتقنية للتحفيز الضوئي. يصفي المرشح الشوائب الضارة، وبعد ذلك يقسمها بتأثير الأشعة فوق البنفسجية إلى ماء وثاني أكسيد الكربون.

المصدر: inosmi.ru

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