ظن أن الفيروس "خدعة".. وفاة شاب من تكساس بعد حضور "حفلة كوفيد"!

أفادت تقارير أن رجلا من تكساس توفي بعد المشاركة في "حفلة كوفيد" والتقاطه العدوى المرضية هناك.

وقال المريض المتوفى، البالغ من العمر 30 عاما، لممرضته قبل لحظات من الموت: “اعتقدت أنها خدعة".

وفي حديثها مع شبكة NBC المحلية، قالت جين أبليبي، مديرة الخدمات الطبية في Methodist Healthcare في سان أنطونيو: “إنها حفلة يقيمها فرد تم تشخيصه بإصابة فيروس "كوفيد-19"، والفكرة تتمثل في معرفة ما إن كان الفيروس حقيقيا ويمكنه إصابة أي شخص بالعدوى".

ويقيم الشباب حفلات "كوفيد" بغرض الإصابة عن عمد وإنتاج الأجسام المضادة، وفي حين اعتقد في البداية أن "كوفيد-19" تتسبب فقط بالوفاة لدى كبار السن، ولمن يعانون من مشاكل صحية أساسية، فإن المزيد من الشباب الأصحاء (سابقا) يدخلون المستشفيات، وفي بعض الأحيان يتوفون.

وقالت أبليبي لشبكة NBC، قبل وفاة المريض مباشرة، نظر إلى الممرضة وقال "أعتقد أنني ارتكبت خطأ"، اعتقدت أن ذلك كان خدعة، لكنه ليس كذلك".

وقالت أبليبي: "إنه لا يميز ولا أحد منا لا يقهر. لا أريد أن أكون مدعاة للقلق، نحاول فقط مشاركة بعض الأمثلة الواقعية لمساعدة مجتمعنا على إدراك أن هذا الفيروس خطير جدا ويمكن أن ينتشر بسهولة".

المصدر: نيويورك بوست