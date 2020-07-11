هل كان الفيروس التاجي موجودا في حالة سبات قبل الجائحة؟

أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، أنه من غير المستبعد أن فيروس SARS-CoV-2 كان موجودا في الطبيعة، وبحالة سبات قبل فترة طويلة من الجائحة.

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وقالت فوينوفيتش في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "شكلت منظمة الصحة العالمية فريقا كبيرا من الخبراء للعمل مع نظرائهم الصينيين لتحديد مصدر الفيروس. عاش هذا الفيروس في أجسام الحيوانات، وفي لحظة ما انتقل إلى الإنسان، ولكن من الصعب تحديد متى وأين حدث هذا، ولذلك هذا الأمر موضع دراسة. ويمكن اكتشاف هذا الفيروس في مياه الصرف الصحي".

وأضافت: لقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا، أن آثار فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض "كوفيد-19" اكتشفت في عينات مياه الصرف الصحي التي أخذت في نهاية 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، وفي ميلان وتورينو بإيطاليا، وقد بدأ الخبراء بدراسة هذه المعلومات القديمة ثانية.

وتتبعت: "إذا ظهرت أي نتيجة ثورية، سوف تعلنها منظمة الصحة العالمية فورا. وأنا لا أستبعد هذه الفرضية التي لم تتأكد بعد".

المصدر: نوفوستي