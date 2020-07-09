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الدفاع الروسية : نحو 7 آلاف عسكري تعافوا من "كوفيد - 19"

الصحة

الدفاع الروسية : نحو 7 آلاف عسكري تعافوا من
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
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نشرت إدارة الطب في وزارة الدفاع الروسية يوم 7 يوليو تقريرا جاء فيه أن عدد المتعافين من "كوفيد – 19" في القوات المسلحة الروسية ازداد وبلغ 6970 عسكريا.

أما عدد المتعافين بين المدنيين الموظفين في الجيش الروسي فبلغ 814 شخصا.

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وأشار التقرير إلى أن 1268 عسكريا من أجهزة القيادة العسكرية وأفراد التشكيلات والوحدات العسكرية وكذلك 248 طالبا عسكريا أظهر اختبار الكشف عن فيروس كورونا لديهم نتيجة إيجابية.

ولا يزال، حسب التقرير،  713 عسكريا  يعالجون من "كوفيد – 19" في 16 مركزا طبيا عسكريا ومستشفى تابعا لوزارة الدفاع.

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن اللقاح ضد "كوفيد – 19" الذي أعده الأطباء العسكريون يخضع في الوقت الراهن للاختبار الذي يتوقع أن ينتهي بحلول شهر أغسطس المقبل. ويشارك في اختباره كذلك فريق من العسكريين يمثل وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: زاشيشات روسيا

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