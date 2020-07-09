الصحة الروسية: تطعيم سكان روسيا سيجري للراغبين به

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن عملية تطعيم سكان روسيا ضد فيروس كورونا ستجري على أساس التطوع، ما يعني أنه سيتم تطعيم كل من وافق على ذلك لا غيره.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لبرنامج "فيستي" التابع لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية الروسية.

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وأضاف قائلا:" لقد تأكدنا أن الاهتمام بالتلقيح واللقاحات في المجتمع الروسي يتنامى من يوم إلى آخر. وإننا نلاحظ زيادة مستمرة لعدد أنصار التلقيح، خلافا لأعوام ماضية حين رفضت بعض الفئات في المجتمع التلقيح ضد الإنفلونزا وأمراض أخرى".

وقال وزير الصحة إن الأطباء والعلماء الروس بصدد إعداد 17 لقاحا مستقبليا ضد فيروس كورونا. ويتم اختبار بعضها على المتطوعين. ولم يستبعد أن تنتهي تلك الاختبارات العام الجاري.

أما اللقاح ضد فيروس كورونا الذي أعده الأطباء العسكريون في وزارة الدفاع ومركز"غامالاي" الروسي فيتوقع أن ينتهي اختباره، حسب ميخائيل موراشكو، نهاية أغسطس المقبل.

ثم تطرق وزير الصحة كذلك إلى عواقب خطيرة ومضاعفات يمكن أن يعاني منها الذين قد تعافوا من مرض "كوفيد – 19" وخاصة من أصيبوا بنوع خطير من فيروس كورونا. وأوضح أن تلك العواقب قد تكون في بعض الأحيان أكثر خطورة من المرض نفسه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا