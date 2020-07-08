هل ترتبط التقرحات في اليدين والقدمين بعدوى "كوفيد-19" بالفعل؟

أثار ظهور أعراض تشبه الشرث (تقرحات أو آفات حمراء على القدمين واليدين)، عند الأطفال والشباب، جدلا واسعا بشأن علاقتها الفعلية بمرض "كوفيد-19".

وسبق أن أعلنت دراسة إسبانية أن الشرث واحد من بين 5 حالات جلدية ترتبط بالإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث وجدت النتائج أن 19% من الحالات عانت من أعراض الشرث، وهي عبارة عن بقع حمراء صغيرة تسبب الحكة ويمكن أن تظهر بعد أن يصاب الشخص بالبرد. وتظهر في الغالب على أصابع اليدين والقدمين ولكن يمكن أن تظهر على الوجه والساقين أيضا.

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ولحسم الجدل، أجرت الدكتورة آن هيرمان، من الجامعة الكاثوليكية في لوفان في بروكسل، وزملاؤها، بحثا حول ما إذا كان الشرث مرتبطا بـ"كوفيد-19"، في سلسلة من الحالات لدى 31 مريضا.

ووجد الباحثون أن المرضى بشكل عام يتمتعون بصحة جيدة ومعظمهم من المراهقين أو الشباب. وتم تأكيد تشخيص الإصابة بالشرث بواسطة التحليل المرضي النسيجي لعينات خزعة الجلد، ولوحظ في بعض الأحيان خثار صغير أو تجلط الدم.

وفي سبعة مرضى، أظهر تحليل التألق المناعي التهاب الأوعية الدموية للأوعية ذات القطر الصغير.

وبقي SARS-CoV-2 غير مكتشف بواسطة تفاعل البوليمراز المتسلسل في الوقت الحقيقي على المسحات البلعومية الأنفية وفي عينات الخزعة من الآفات الجلدية لكافة المرضى.

ولدى جميع المرضى، كان الغلوبولين المناعي M والأجسام المضادة المناعية G سلبيين بالنسبة لـ SARS-CoV-2. ولم تكن هناك أي تشوهات كبيرة لوحظت في نتائج اختبار الدم تشير إلى مرض جهازي.

وكتب الباحثون: "نبلغ عن عدة حالات من الإصابة بالتهابات المفاصل التي تحدث بشكل رئيسي بين الشباب خلال جائحة كوفيد-19. نفترض أن هذه الآفات الجلدية قد تكون ناجمة عن تغييرات في نمط الحياة ناتجة عن تدابير الاحتواء والإغلاق. ويجب تفسير الآفات الجلدية، حتى إذا لوحظت بشكل متزايد خلال الوباء الحالي، بعناية".

المصدر: medicalxpress