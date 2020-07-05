الصحة المصرية تحذر من تناول بعض الأطعمة تفاديا لكورونا

نشرت وزارة الصحة المصرية تحذيرا من تناول بعض الأطعمة التي تسهم في إضعاف المناعة وتزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن من تلك الأطعمة "السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أو المعلبة والمشروبات الغازية" التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة وأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم.

وحذرت أيضا من تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على دهون مضرة وتسبب زيادة الوزن والسمنة، والأطعمة المصنعة والمعلبة التي تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة ضارة بالصحة ومناعة الجسم.

كما نصحت بتجنب تناول الملح بكثر والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا وصلصة السمك والأجبان عالية الملح، لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 غرامات والحرص على تناول الملح اليودي.

كما دعت للابتعاد عن التدخين بكل صوره، وعن شرب الكحوليات وتعاطي المخدرات لأنها تقضي على المناعة وتضعف الصحة العامة.

المصدر: RT