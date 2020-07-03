دراسة صينية على القردة تكشف إمكانية اكتساب المناعة بعد الشفاء من كورونا

أظهرت دراسة صينية نشرت في مجلة "ساينس" أن قردة تجارب حقنت بفيروس كورونا المستجد، بقيت محمية من الإصابة مجددا مدة 28 يوما على الأقل.

وأجرى علماء من معهد "بيكينغ يونيون ميديكال" تجربة على قردة الماكاك التي غالبا ما تستخدم في التجارب بسبب تشابهها مع الإنسان لمعرفة إن كانت تتمتع بمناعة قصيرة المدى على الفيروس.

وحقنت ستة قردة بفيروس كورونا المستجد، وقد ظهرت عليها أعراض طفيفة إلى معتدلة واحتاجت إلى أسبوعين لتتعافى.

وبعد 28 يوما على الإصابة الأولى، حقنت أربعة من القردة الستة بالفيروس مجددا، لكن هذه المرة ورغم ارتفاع قصير بالحرارة، لم تظهر عليها أي أعراض أخرى وفقا لمعدي الدراسة.

ومن خلال أخذ عينات متكررة، اكتشف الباحثون أن ذروة الشحنة الفيروسية سجلت بعد ثلاثة أيام على حقن القردة.

وأظهرت القردة استجابة مناعية أقوى بعد عملية الحقن الأولى، مفرزة أجساما مضادة قد تكون حمتها من الإصابة مجددا بعد فترة قصيرة.

وثمة حاجة إلى مزيد من التجارب لمعرفة المدة التي يحافظ فيها الجسم على هذه المناعة.

المصدر: وكالات