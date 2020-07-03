نفوق غامض يهدد الأفيال الإفريقية بالانقراض

أعلن مسؤول في منظمة خيرية مقرها بريطانيا أن نفوق الفيلة الغامض في بتسوانا الواقعة جنوب القارة الإفريقية، زاد الضعف تقريبا في الأسابيع القليلة الماضية، وبلغ عددها 350 حالة.

وتحدث أول تقرير عن هذه الحالة الغامضة بين الفيلة في 11 مايو، وبلغ عدد الفيلة التي عثر عليها نافقة بحلول منتصف يونيو 170 فيلا.

ووصف نيال ماكينا، مدير خدمة حماية الطبيعة في منظمة "إنقاذ المتنزهات الوطنية" النفوق الغامض للفيلة في بتسوانا بأنه "انقراض كارثي"، داعيا إلى المزيد من التحقيق بشأنها.

وكشف ماكينا نفوق "ما لا يقل عن 350 فيلا، مثل هذه الأعداد مذهلة. بوتسوانا موطن لثلث الفيلة الإفريقية و10٪ منها موجودة في هذه المنطقة، لذلك يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على سكان العالم".

علاوة على ذلك، أفاد سكان محليون بأنهم شاهدوا العديد من الفيلة مصابة بالوهن الشديد، ما يعني أن النفوق بين الأفيال يمكن أن يستمر في الازدياد.

وذُكر أن التصوير الجوي أظهر أن بقايا 70٪ تقريبا من الأفيال النافقة عثر عليها في أماكن السقاية، فيما لا يزال السبب الرئيسي للنفوق الجماعي غير معروف حتى الآن، بعد أن استبعدت احتمالات الصيد الجائر للفيلة أو الإصابة بالجمرة الخبيثة أو التسمم.

المصدر: نوفوستي