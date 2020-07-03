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سويسرا توافق على استخدام عقار ريمديسيفر في علاج "كوفيد-19"

الصحة

سويسرا توافق على استخدام عقار ريمديسيفر في علاج
Globallookpress Ahmed Gomaa/XinHua
عقار ريمديسيفر
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أعلن معهد Swissmedic المسؤول عن الوسائل العلاجية في سويسرا، أن الحكومة وافقت على استخدام عقار ريمديسيفر في علاج مرض "كوفيد-19".

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وكما هو معروف، سبق أن استخدم عقار ريميديسيفر، في علاج المصابين بحمى إيبولا . وقد خضع إلى اختبارات التضامن لمنظمة الصحة العالمية، وفي بداية شهر مايو الماضي، لاحظ خبراء المنظمة فعالية هذا العقار في علاج "كوفيد-19".

وبعد صدور هذه الموافقة، أصبح بالإمكان استخدام هذا العقار الذي يحمل الاسم التجاري Veklury في المستشفيات السويسرية، دون الحاجة إلى موافقة خاصة في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19". ولكن مع ذلك سيكون على الأطباء مراقبة جميع الآثار الجانبية المحتملة الناتجة عن استخدامه.

ويشير خبراء معهد Swissmedic، إلى أنهم وافقوا على استخدام هذا العقار، استنادا إلى نتائج الاختبارات ما قبل السريرية والسريرية. وخاصة التي جرت في الولايات المتحدة وكانت نتائجها إيجابية في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19"، ومن يعانون من التهاب رئوي، وبحاجة إلى كمية أكسجين إضافية.

المصدر: نوفوستي

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