العلماء الروس يعدون لقاحا ضد "كوفيد - 19" للحيوانات

يقوم العلماء في المركز الفدرالي الروسي لحماية الحيوانات بإعداد لقاح ضد "كوفيد – 19" للحيوانات.

أفادت بذلك بوابة "العلم البيطري والحياة" التابعة لهيئة "روس سيلخوز نادزور" للرقابة على الزراعة.

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وقال نائب مدير المركز لشؤون البحوث العلمية، إيليا تشفالا، إن اللقاح مخصص لحيوانات حساسة مثل القطط والمنك.

وينصح العلماء باستخدام اللقاح بالدرجة الأولى في مزارع تربية الحيوانات الأكثر عرضة لفيروس كورونا.

وقال دكتور العلم البيطري، نيكيتا ليبيديف، إن المزارع المخصصة لإنتاج الفرو يزداد فيها خطر إصابة الحيوانات بالفيروسات لازدحام الحيوانات هناك.

وأوضح الخبير أن حيوانا واحدا ينقل بسهولة العدوى إلى حيوان آخر تابع للصنف نفسه وقال:" إن وقوع فيروس في مزرعة واحدة قد يتسبب في تفشي الوباء داخل المزرعة بصورة هائلة. وقد حدث ذلك في معامل الفرو الدانماركية حيث اضطرت السلطات إلى القضاء على المنك المصاب. أما السلطات الهولندية فقررت القضاء على الحيوانات في 13 مزرعة.

وقال، إيليا تشفالا، إن الهولنديين أعلنوا أن المنك المصاب أصبح مصدرا لانتشار العدوى إلى العاملين في المزارع، الأمر الذي آثار مخاوف لدى الهيئات الطبية والبيطرية.

يذكر أن المؤسسات العلمية التابعة لهيئة "روس سييلخوز نادزور" الروسية كانت قد وضعت أنظمة الاختبار بغية تشخيص مسببات عدوى "كوفيد – 19" لدى الحيوانات. وقد تم اختبار 59 حيوانا للكشف عن فيروس كورونا وبينها الكلاب، والأسود، والذئاب، والقنافذ.

يذكر أن فيروسا يسبب الإصابة بمرض "كوفيد – 19" اكتشف لدى قطة منزلية في موسكو. وأعلنت رئيسة هيئة " روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على الاستهلاك) الروسية، آنا بوبوفا، أن إدارتها تدرس حاليا احتمال نقل الفيروس من القطط إلى البشر.

المصدر: إنترفاكس