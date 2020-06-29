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الصحة المصرية: تسجيل 1566 حالة إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

الصحة

الصحة المصرية: تسجيل 1566 حالة إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة
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خروج متعافين من فيروس كورونا من مستشفى الحميات بمحافظة بني سويف المصرية
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 1566 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، و83 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 66754 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 2872 حالة.

كما أورد المتحدث أن 412 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من العدوى إلى 17951 حتى اليوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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